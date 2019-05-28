​Сургут посетит лучший звонарь России

В следующем году в Сургуте состоится юбилейный фестиваль «Звоны Югры», на который пригласят мастера колокольного звука Владимира Петровского.

На данный момент организаторы думаю над сроками проведения мероприятия. Фестиваль хотят перенести на более теплое время суток. Скорей всего в следующем году он будет организован в августе.

«Когда погода хорошая, то собирается больше зрителей, да и звонарям полегче. Наверху сильный холодный ветер, когда он дует тебе прямо в лицо, то играть на колоколах непросто. Плюс, хочется послушать всех участников, чтобы взять из их техники что-то для себя. За два часа на пронизывающем ветру можно околеть», — рассказала участница фестиваля колокольного звона Вероника Макрий.

Отметим, что в этом году из фестиваля убрали элемент соревнования. По мнению организаторов, в следствие такого решения количество участников возросло до 30 человек. Однако до главной колокольни Сургута допустили не всех, а только лучших от храмов и городов Югры.

Напомним, 26 мая в Сургуте прошел IV епархиальный фестиваль звонарского искусства «Звоны Югры».