​Сургутские активисты провели десять пикетов в Москве

В понедельник, 27 мая, в Москве прошла серия одиночных пикетов представителей общественного движения «Сургут для детей». Исключенные участники жилищной окружной программы вышли с плакатами к администрации и приемной президента, представительству ХМАО в Москве, а также к памятнику Петру.

«Мы требуем прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы, вернуть субсидии исключенным участникам, выплатить субсидии работникам бюджета, принять предложение об обмене компенсации процентной ставки на субсидии; убрать ценз проживания для 36 плюс», — говорится в паблике «Сургут для детей» во «ВКонтакте».

Во вторник, 28 мая, участники жилищной программы рассчитывают на встречу с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым по этим вопросам. «Нам пришло письмо-приглашение», — уточнила одна из активистов в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Андрей Зобницев сегодня вместе с главой региона Натальей Комаровой продолжает работу в Сургуте. Накануне он принимал участие во встрече с вкладчиками проблемных ЖК. На данный момент официально подтвердить, запланировано ли мероприятие, на которое приглашены участники жилищных программ, не удалось.

Стоит отметить, что окружные власти провели ряд встреч с общественниками Сургута и других городов региона, чтобы совместно и последовательно решить проблемы участников жилищных программ. Кроме того, в конце апреля губернатор распорядилась провести проверку Ипотечного агентства Югры и должностных лиц, допустивших массовые нарушения условия окружных жилищных программ. Также ожидается, что эту тему Наталья Комарова подробно разберет во время «прямой линии», которая состоится 30 мая.