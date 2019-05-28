​Сургутские депутаты просят отремонтировать двор ветерана Великой Отечественной войны

На ремонт дворов в Сургуте поступили дополнительные средства. Депутаты думы Югры выделили из своих фондов около 22 миллионов рублей. С учетом 11,6 миллионов рублей, выделенных на эти цели из городского бюджета, нынешним летом удастся привести в порядок семь придомовых территорий. Такую информацию озвучил на заседании комитета по городскому хозяйству думы Сургута директор ДГХ Роман Богач.

«В рамках этой суммы мы планируем провести ремонтные работы во дворах по адресам улица Островского 9,19; улица Гагарина, 10; проспект Мира 5,7 и улица Островского 38,40. Эти дворы были выбраны комиссией по баллам и по другим критериям как первоочередные. Размер участия собственников в данном случае составляет 20 процентов», - отметил руководитель департамента городского хозяйства.

Напомним, что в 2018 году в рамках федерального проекта «Комфортная среда» в Сургуте было отремонтировано 18 дворов. В этом сезоне у муниципальных властей были масштабные планы – преобразить 41 придомовую территорию на общую сумму 228 миллионов рублей. Собственники уже согласились софинансировать ремонтные работы, был определен их перечень, разработаны проекты реконструкции. Но с этого года деньги из федерального бюджета решено направлять только на организацию общественных пространств, а благоустройство дворов выполнять за счет региональных и муниципальных бюджетов. Отсюда и жесткая коррекция сургутских планов.

Тем не менее, депутаты попросили чиновников изыскать возможность отремонтировать в этом году еще один двор по адресу 50 лет ВЛКСМ,8.

«В этом доме один из немногих оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны. Ему 93 года. Мы направили письмо на имя главы города с просьбой рассмотреть возможность ремонта этого двора. На следующий год у нас юбилей Победы, и есть желание привести эту территорию в порядок», - отметил председатель думского комитета по городскому хозяйству Виктор Пономарев.

В администрации Сургута также не теряют надежды дополнить список территорий, на которых будет выполнено благоустройство.

«Перечень нами отправлен в профильный департамент в правительстве округа. Есть шансы на то, что будет дополнительное финансирование, но пока неизвестно, в каком объеме», - пояснил заместитель главы Сургута Николай Кривцов.

Всего в Сургуте, по данным департамента городского хозяйства, ремонта требуют более ста дворовых территорий.