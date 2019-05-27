​В Сургуте из окна пятого этажа выпал маленький ребенок, облокотившись на москитную сетку

Вечером в понедельник, 27 мая, на улице Энергетиков в Сургуте из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии в травмцентр.

О трагедии, произошедшей около 18.30 на глазах у гуляющих во дворе детей, сообщают очевидцы. Подписчики паблика «К-Информ» уточняют, что малышке около четырех лет. Она находилась в комнате со своим старшим братом, облокотилась на москитную сетку и упала вместе с ней. Брат пытался ее поймать. Родители в это время были в соседней комнате.

Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.