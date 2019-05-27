​Сотрудники сургутской мэрии посадили обратно ёлки, выкопанные на улице Профсоюзов

Ёлки, выкопанные в рамках «спецоперации» по спасению Мемориала Славы в Сургуте возвращены в лунки. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали жильцы дома на улице Профсоюзов, 14.

«Деревья опять в лунки вернули. Осталось еще одно. Завтра и его будем возвращать на место. Спасибо вам огромное!», — сообщил агентству один из активистов.

В понедельник, 27 мая, сотрудники администрации города выкопали несколько деревьев в сквере на Профсоюзов. Глава города Вадим Шувалов объяснил, что ёлки посадят у Мемориала Славы — там деревья 9 мая уничтожил вандал. Чиновники подчеркивали, что работа проводится в рамках закона, потому что сквер принадлежит управлению лесопаркового хозяйства и экологической безопасности. Однако местные жители расценили происходящее как акт вандализма и обратились в полицию. Давать пояснения стражам порядка пришлось начальнику отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеславу Адушкину.

Также сегодня ИА СИА-ПРЕСС выяснило, почему чиновники мэрии разрешили бизнесмену Смирнову вырубить деревья под парковку на Энергетиков, 20.