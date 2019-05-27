Наталья Комарова поручила сургутским властям к 3 июня составить план решения проблем дольщиков

В Сургут на встречу с участниками долевого строительства компании «Северстрой» приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Собрание, организованное администрацией Сургута, проходит в малом зале Сургутской филармонии. На него пришли дольщики ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый» и «RIVER HOUSE», которые уже около года не могут получить свои квартиры из-за затягивания сроков сдачи объектов.

На заседание пришло около ста дольщиков, настроение у них, как передает корреспондент СИА-ПРЕСС, скептическое.

В начале встречи Наталья Комарова объявила: «Будем работать столько, сколько нужно, пока вопросы не закончатся».

«Всего девять объектов. По части из них мы договорились — начали строительные работы, нашли инвесторов, — отметил гендиректор компании «Северстрой» Богдан Нестор во вступительной речи. — Часть домов компания достроит самостоятельно, часть, возможно, будет продана другим строительным компаниям, которые смогут их достроить».

По каждому проблемному дому правительство региона, представители банковских структур и застройщика пытаются найти конкретные решения. В их числе привлечение инвесторов и продажа существующих активов. Застройщик в ответ на вопросы объясняет — финансовых ресурсов не хватает, но компания будет пытаться продавать существующие активы.

Присутствующие городские чиновники (среди них и глава Сургута Вадим Шувалов) принимают участие в дискуссии, отвечая на вопросы губернатора, но пока не проявляют инициативы выступить.

Итогом встречи станет создание документа, который администрация должна будет до 3 июня проработать вместе с застройщиком по вопросу завершения строительства каждого проблемного дома.