В Сургуте чиновника забрали в отделение полиции за выкапывание елок в сквере

В понедельник, 27 мая, начальника отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслава Адушкина забрали в отделение полиции из-за «спецоперации» по спасению елей у Мемориала славы. На выкапывание деревьев на улице Профсоюзов пожаловались правоохранителям местные жители, которые посчитали происходящее актом вандализма.

Адушкина задержали до выяснения обстоятельств, но потом отпустили. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердил советник главы Сургута Александр Оверчук: «Вячеслав Борисович действительно был в отделении, но сейчас он уже на работе».

Комментируя ситуацию с выкапыванием елей Александр Оверчук отметил, что в этом нет ничего особенного: «Это наша работа».

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Сургуте на улице Профсоюзов, 14, работники управления лесопаркового хозяйства выкопали ели в местном сквере, чтобы высадить их у Мемориала славы. Пересадка деревьев понадобилась из-за того, что 9 мая вандал покалечил десять деревьев на Вечном огне. Глава города Вадим Шувалов назвал происходящее «спецоперацией по спасению елей в сквере «Мемориал Славы».