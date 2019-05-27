16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4636   EUR  72,1863  

В администрации Сургута объяснили, почему разрешили вырубить деревья на Энергетиков, 20

И что ожидают получить от бизнесмена Смирнова взамен

Фото: tvoysurgut.ru
Фото: tvoysurgut.ru

ИП Смирнов Валерий Владимирович получил разрешение на вырубку деревьев у офисного здания на Энергетиков, 20, потому что у чиновников не нашлось основания для отказа. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Специалисты подчеркнули, что 15 ноября 2018 года согласовывали схему планировочной организации земельного участка «Благоустройство территории ул. Энергетиков, 20 в г. Сургуте». В условиях было прописано лишь то, что предприниматель не может установить шлагбаум и должен соблюсти правила пожарной безопасности. Все эти пункты Смирнов учел, а значит в случае получения очередного отказа, мог пожаловаться на действия администрации в правоохранительные органы.

«В проекте благоустройства этого земельного участка учтена зеленая зона: бизнесмен сделает большую зеленую часть (слева от входа), поставит беседку, по периметру высадит новые деревья. Причем не маленькие саженцы, а высотой от полутора и выше метров. Привезет их из Тюмени ориентировочно к концу июня. Вырублены были не все деревья. Редкое дерево карельской черемухи он пересадил на угол участка, а единственная яблоня не пережила сильных морозов и была спилена еще в 2017 году. Отметим, что другие деревья, в основном посаженные на участке более 40 лет назад, уже представляли угрозу жизни и здоровья: тополя над пешеходным тротуаром частично сгнили и роняли ветки, у берез обнажилась корневая система, стволы имели сильный наклон и могли упасть. А место слева от входа заросло ивовым кустарником и использовалось студентами как курилка. Если окажется, что зеленых насаждений на участке будет недостаточно, бизнесмен готов вносить изменения в проект», — рассказали в департаменте.

Как ранее писало ИА СИА-ПРЕСС, вырубка деревьев у офисного здания для обустройства парковки возмутила жителей этого района. Бывший главный архитектор города Алексей Усов рассказал, что несколько раз отказывал Смирнову в реализации его планов. «Без всяких личных отношений, считаю вырубку деревьев неправильной. Хотя они сегодня находятся на частной территории (когда я работал, институт был государственным, его приватизировали после моего ухода). Все-таки зеленые насаждения, даже на частной территории, служат всему городу, создают ту самую комфортную городскую среду», — отмечал он.

Читайте о том, сколько стоит вырубить дерево в черте города. А также о том, как все это обыденно и буднично, как вывалить кучу навоза на своем частном участке в центре города.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

27 мая в 16:35, просмотров: 576, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Флудер
не нравится
27 мая в 17:49
А ещё через 2 недели окажется, что деревья самовыпилились от осознания собственной опасности для горожан, хотя бизнес и пан-голова лично всячески старались удержать их от этого шага.
Сергей Б
не нравится
27 мая в 19:14
Вот те на: было, было и вдруг бац, нету. Недавно же бывший главный архитектор Алексей Усов рассказывал: «Когда я занимал пост главного архитектора Сургута, бизнесмен, вырубивший деревья, несколько раз обращался в ДАиГ за разрешением на обустройство стоянки, за согласованием проекта этой стоянки. В соответствии с которым подразумевалось, что деревья пойдут под вырубку. Я с этим согласится не мог. И частнику всегда отказывали».

Озвучьте размер мзды, пожалуйста, при котором отказ аннулируется. И Ф.И.О лица, которое пользуется такими данными.
Моби Сергей Б
не нравится
27 мая в 20:33
Серый, погугли -
"Основание заключения контракта с единственным поставщиком:
Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства заказчиками, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Полное наименование заказчика ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Сокращенное наименование заказчика ДАИГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Дата заключения контракта 29.03.2019
Цена контракта 2 207 520,00

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКАХ
Смирнов Валерий Владимирович
Индивидуальный предприниматель
Флудер Моби
не нравится
27 мая в 21:50
А для тупых можно пояснить? ДАиГ заключил договор со смирновым, чтобы он им деревья вырубил и стоянку сделал? А как скандал поднялся, всё на смирнова валят, так?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Обустройство сквера на пересечении Мира — Островского в Сургуте затянулось из-за долгого согласования проекта

Обустройство сквера на пересечении Мира — Островского в Сургуте затянулось из-за долгого согласования проекта
Благочинный Антоний Исаков ответил на вопросы СИА-ПРЕСС о строительстве храма и общественных пространств в центре города
Анастасия Семихатских 27 мая в 16:45
452 3
​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»

​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»
Могу ли я, к примеру, на своем земельном участке где-нибудь в центре города вывалить огромную кучу навоза, посчитав, что мне это нужно как удобрение? И мне ничего за это не будет?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 27 мая в 10:09
699 6
Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО

Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО
Анастасия Семихатских 27 мая в 08:59
1351 10
​Неделька ближе к концу мая

​Неделька ближе к концу мая
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 26 мая в 14:41
904 3
Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов
Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки
Редакция СИА-ПРЕСС 26 мая в 12:30
1388 4
​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
1161 3
​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
2853 14
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
1834 2
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
886 1
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
1309 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова 24 мая в 11:43
982 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 24 мая в 09:09
1562 33
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
1201 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
2844 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
661 5
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1535 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика