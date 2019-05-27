В администрации Сургута объяснили, почему разрешили вырубить деревья на Энергетиков, 20

ИП Смирнов Валерий Владимирович получил разрешение на вырубку деревьев у офисного здания на Энергетиков, 20, потому что у чиновников не нашлось основания для отказа. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Специалисты подчеркнули, что 15 ноября 2018 года согласовывали схему планировочной организации земельного участка «Благоустройство территории ул. Энергетиков, 20 в г. Сургуте». В условиях было прописано лишь то, что предприниматель не может установить шлагбаум и должен соблюсти правила пожарной безопасности. Все эти пункты Смирнов учел, а значит в случае получения очередного отказа, мог пожаловаться на действия администрации в правоохранительные органы.

«В проекте благоустройства этого земельного участка учтена зеленая зона: бизнесмен сделает большую зеленую часть (слева от входа), поставит беседку, по периметру высадит новые деревья. Причем не маленькие саженцы, а высотой от полутора и выше метров. Привезет их из Тюмени ориентировочно к концу июня. Вырублены были не все деревья. Редкое дерево карельской черемухи он пересадил на угол участка, а единственная яблоня не пережила сильных морозов и была спилена еще в 2017 году. Отметим, что другие деревья, в основном посаженные на участке более 40 лет назад, уже представляли угрозу жизни и здоровья: тополя над пешеходным тротуаром частично сгнили и роняли ветки, у берез обнажилась корневая система, стволы имели сильный наклон и могли упасть. А место слева от входа заросло ивовым кустарником и использовалось студентами как курилка. Если окажется, что зеленых насаждений на участке будет недостаточно, бизнесмен готов вносить изменения в проект», — рассказали в департаменте.

Как ранее писало ИА СИА-ПРЕСС, вырубка деревьев у офисного здания для обустройства парковки возмутила жителей этого района. Бывший главный архитектор города Алексей Усов рассказал, что несколько раз отказывал Смирнову в реализации его планов. «Без всяких личных отношений, считаю вырубку деревьев неправильной. Хотя они сегодня находятся на частной территории (когда я работал, институт был государственным, его приватизировали после моего ухода). Все-таки зеленые насаждения, даже на частной территории, служат всему городу, создают ту самую комфортную городскую среду», — отмечал он.

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