​В Сургуте откроется новый офис поликлиники № 3

В Сургуте 29 мая в 14.30 состоится открытие офиса городской клинической поликлиники № 3. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщил главный врач медицинского учреждения Дмитрий Гуз.

По адресу улица Дзержинского,15 будут вести прием три врача-терапевта. Более пяти тысяч сургутян смогут обратиться за помощью с медицинским специалистам. Отмечается, что в шаговой доступности у жителей города также будут кабинеты ультразвукового исследования, электрокардиографии, процедурный и физиотерапевтический кабинет.