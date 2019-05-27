​Прокурор Югры нашел нарушения в работе сургутской колонии строгого режима

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин проверил работу исправительной колонии строгого режима № 11. Сопровождал руководителя надзорного ведомства во время визита врио начальника УФСИН России по ХМАО-Югре Алексей Емельянов.

Гости колонии осмотрели состояние жилых отрядов, помещений промышленной зоны учреждения, коммунально-бытовых объектов, участка колонии-поселения.

«Проверка показала, что администрацией ФКУ ИК-11 в целом соблюдаются положения уголовно-исполнительного законодательства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа. — Вместе с тем руководству учреждения указано на необходимость соблюдения прав осужденных при отбытии уголовных наказаний, обеспечить своевременное и в полном объеме оказание помощи инвалидам, отбывающим наказание в учреждении, активнее привлекать осужденных к труду, обеспечивать их занятость и возмещение ущерба от совершенных преступлений».

Для устранения нарушений федерального законодательства приняты меры прокурорского реагирования, исполнение требований поставлено на контроль.

Ранее пресс-служба УФСИН по Югре рассказала о результатах визита заместителя губернатора Николая Милькиса в ФКУ ИК-15.