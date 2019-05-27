​В Сургуте сгорела квартира в 12-этажном жилом доме

В понедельник, 27 мая, в Сургуте произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома на улице Каролинского.

Сообщение о пожаре поступило в 10.13, на месте происшествия работали четыре пожарных расчета. На момент прибытия спецслужб из окна квартиры на пятом этаже валил густой дым. Справиться с огнем удалось за несколько минут. Квартира закопчена на площади 40 «квадратов», сгорела мебель. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.