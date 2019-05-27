​Врио губернатора Курганской области привлек Сургутнефтегаз к развитию местного предприятия

Сургутнефтегаз обеспечит работой зауральское предприятие Курганхиммаш. Возможность новых поставок разработанного заводом оборудования обсудили представители предприятий во время рабочего визита сургутян в Курганскую область.

Делегацию ПАО «Сургутнефтегаз» в Курганскую область возглавил главный инженер – первый заместитель гендиректора Александр Буланов. В пресс-службе ООО «Курганхиммаш» подчеркнули, что визит делегации сургутского предприятия стал возможен «в рамках достигнутых договоренностей врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова».

Курганхиммаш рассчитывает поставить нефтяникам импортозамещающий нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом, а также модернизировать уже действующие. Уточняется, что аппарат типа «Heater-Treater» разработан в сотрудничестве с Сургутнефтегазом и уже эксплуатируется компанией.

Стоит отметить, что осенью 2018 году врио губернатора Курганской области назначен бывший заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумаков. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов ранее называл Зауралье самым проблемным регионов округа и неоднократно обращался к главам уральских субъектов с предложением о взаимодействии с Курганской областью по имеющимся возможностям.