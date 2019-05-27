​В Сургуте власти выкапывают деревья в сквере на улице Профсоюзов, чтобы пересадить их на Мемориал Славы. Местные жители возмущены

В Сургуте на улице Профсоюзов, 14, работники управления лесопаркового хозяйства выкапывают ели в местном сквере. Об этом редакции СИА-ПРЕСС сообщили возмущенные жители окрестных домов. «Нам сказали, что деревья из нашего сквера увезут на Мемориал Славы, где недавно вандалы испортили растущие там ели, а побитые деревья привезут к нам. Мы спрашиваем: неужели нельзя было где-то в лесу поискать? Нам говорят: нет. Что же, мы тут люди второго сорта, получается?» – негодуют сургутяне.

Глава города Вадим Шувалов написал пост «ВКонтакте», где назвал эту ситуацию «спецоперацией по спасению елей в сквере «Мемориал Славы». Градоначальник рассказал, что 9 мая вандал покалечил десять деревьев на Вечном огне, поэтому их решили заменить. «”Дублеров” им выкопали в сквере на перекрестке ул. Чехова и ул. Профсоюзов (он принадлежит нашему «Управлению лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»). Ну а на их место посадили пострадавшие от огня елочки — там за ними будут ухаживать вплоть до полного их восстановления. Во время нашей спецоперации ни одно дерево не пострадало!».

Между тем местные жители по-прежнему недовольны: они вызвали полицию и пригрозили показать происходящее губернатору Наталье Комаровой, которая сегодня начнет свою рабочую поездку в Сургут.

UPD. Местные жители сообщают, что в настоящий момент выкапывание деревьев остановлено — техника уехала, а рабочие сидят в «Газелях». СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Если вам интересна тема скверов — обязательно посмотрите видео-разбор от СИА-ПРЕСС о том, как в Сургуте хотели построить сначала сквер, а потом православный собор в центре города, но толком не получилось ни то, ни другое.