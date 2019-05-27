​Озвучена программа визита губернатора Натальи Комаровой в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник, 27 мая, работает в Сургуте. В планах главы региона — встреча с дольщиками и рабочее совещание по историческому парку «Россия – моя история». Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи пройдут комиссия по социально-экономическому развитию, координационный совет по развитию национальных культурных автономий и заседание антитеррористической комиссии.

Встречу с сургутянами, строительство домов которых затягивается, Наталья Комарова проведет в здании сургутской филармонии в 18.00. Губернатор анонсировала мероприятие пару недель назад. После того, как глава региона обратила внимание на проблему вкладчиков проблемных ЖК, ее начали активно решать местные власти. Именно поэтому дольщики отменили массовый пикет, который планировали провести 26 мая.

Что касается парка «Россия — моя история», его открытие запланировано на конец этого года. Также в 2019-м планировалось начать благоустройство территории вокруг парка.

Подробнее о том, как решается проблема дольщиков Сургута можно почитать здесь.