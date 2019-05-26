Молодые семьи Сургута написали письмо президенту с просьбой повлиять на окружные власти и заставить их выйти на диалог

Активисты движения «Сургут для детей» подготовили коллективное письмо Владимиру Путину с просьбой принудить окружные власти выйти на диалог с участниками программы улучшения жилищных условий. С текстом письма можно ознакомиться здесь.

Участник движения «Сургут для детей», пожелавший сохранить анонимность, прокомментировал СИА-ПРЕСС причину, по которой семьи решили обратиться к президенту: «Есть причины, по которым это письмо все-таки будет передано в приемную президента. У программы есть пять больших проблем. Их выносили на пять массовых пикетов. Сейчас есть сдвиги по вопросу многодетных. Остальные вопросы немного сдвинулись ввиду того, что происходит очень долгое обсуждение, но пока, увы, безрезультатное. Вопросы исключенных по возрастному цензу не желают принимать в правительстве [Югры], вопросы бюджетников тоже!

25 мая была устроена ВКС (видеоконференцсвязь, — прим. ред), во время которой слово у активиста забрали. Не стали слушать проблему. На следующий день мы по всем каналам разместили предложение о создании рабочей группы по нашим вопросам. На контакт правительство еще не вышло».