На «Барсовой горе» провели субботник, но надолго проблему стихийных свалок это не решит

Представители администрации Сургутского района ответила на претензии по поводу гор мусора на «Барсовой горе». По их словам, на территории «Барсовой горы» вчера, 25 мая, был проведен субботник.

Организатором акции выступило учреждение МАУ СР "ИКНПЦ «Барсова Гора» и региональное Общество охраны памятников истории и культуры Сургута и Сургутского района. Также активное участие в субботнике приняли сотрудники и специалисты Барсовской музыкальной школы.

По итогам субботника было собрано более 50 мешков мусора, который будет вывезен в ближайшие дни.

И.о. директора учреждения «Барсова гора» Петр Сташкин отмечает, что своими силами и даже с помощью администрации Сургутского района проблему загрязнения территории решить невозможно.

«На сегодняшний день в правительстве округа идет активное обсуждение по будущему устройству Историко-культурного заповедника «Барсова Гора». Муниципальным учреждением начаты работы по созданию проекта концепции заповедника, одной из задач которой будет – предотвращение и планомерная уборка несанкционированных свалок на территории уникального комплекса. Нужен каждодневный мониторинг за экологическим и археологическим состоянием территории. Создание заповедника позволит решить проблему управления доступом на урочище без экологического ущерба территории, а значит – надежно обеспечит его сохранность, которая сегодня находится под угрозой из-за транспортной доступности и активной антропогенной деятельности».

Напоминаем, что накануне сургутянин Антон Борисович выложил в сеть несколько видео, на которых снял кучи мусора в заповеднике «Барсова Гора» в Сургутском районе. Он подписал снятое видео «ПриРОДоохранное мракобесие», отметив, что съемку вел на «Барсовой Горе» в районе лыжной базы «Олимпия» и «Сибирского Легиона».