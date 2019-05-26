​В Сургуте прошел смерч

В Сургуте очевидцы засняли на видео внезапно образовавшийся смерч.
Он появился на территории Сургутского ЗСК, безобидно покружился пару минут и так же внезапно исчез.
К разрушительным последствиям смерч не привел.
В Сургуте очевидцы засняли на видео внезапно образовавшийся смерч.
Он появился на территории Сургутского ЗСК, безобидно покружился пару минут и так же внезапно исчез.
К разрушительным последствиям смерч не привел.
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