В Сургуте эвакуируют людей из ТЦ Аура и Агора

В Сургуте эвакуируют людей из торговых центров Аура и Агора из-за звонков о минировании зданий, сообщают очевидцы в соцсетях, отмечая, что на месте работают спецслужбы и силовики.

Это не первая такая ситуация за сегодняшний день в Югре да и по России в целом. В Нижневартовске по аналогичной причине эвакуировали людей из шести объектов, в том числе аэропорта, а в Мегионе - из здания автовокзала. В Новом Уренгое из-за лжеминеров эвакуировали людей из аэропорта и торговых центров. Все вызовы оказались ложными.

В России подобные ситуации фиксируют в Тюмени, Кургане, Барнауле, Сочи и так далее.

Пока правоохранительные органы комментарии по ситуации в Сургуте не дают.

Лжеминеров ищут.