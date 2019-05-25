Мадонна оценила танец детей из Сургута

Мадонна в опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме видео с танцем коллектива Diamond из Сургута. Дети приняли участие в ее челлендже.

"Мы подписаны на Мадонну давно, она запустила челлендж на свою новую песню Medellin, #medellinchachachachallenge. Наш друг предложил нам принять участие и мы решили в нем поучаствовать, - рассказала СИА-ПРЕСС руководитель коллектива Юлия Гречко. - Буквально за считаные часы придумали образы, хореографию. Мы решили повторить часть клипа, но и, конечно, мы не могли вставить свою изюминку - бальные танцы, ведь мы именно этим направлением танца и занимаемся".

Как отметила Гречко, буквально через насколько часов после публикации видео, друг Мадонны - дизайнер Стефано Габбано опубликовал его у себя на странице, а затем это сделала и Мадонна.