В Нижневартовске эваукировали аэропорт из-за сообщения о минировании

В полицию Нижневартовска поступил анонимный звонок с сообщением о минировании аэропорта, сообщает паблик "Сейчас Нижневартовск. Людей эваукуировали, здание оцепили.
На территории введен план "Крепость". Задействован личный состав всех подразделений УМВД, СПАСОП. Последний рейс был отправлен перед вводом плана.
По данным транспортной полиции, три кинолога обследовали аэропорт и прилегающую территорию. Взрывных устройств не обнаружено.
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