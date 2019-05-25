В Сургуте не будут повышать стоимость проезда в автобусах

Стоимость проезда в автобусах Сургута после 31 июля останется неизменной - 25 рублей. Об этом сообщается в группе городской думы во "ВКонтакте". По решению властей и с одобрения депутатов субсидирование перевозок из городского бюджета будет продолжаться.

Напомним, скачок цен на проезд в Сургуте возмутил горожан, которые стали устраивать пикеты и запустили флэшмоб. В итоге с 1 апреля стоимость билетов вернулась к прежнему размеру и должна была остаться таковой до полного расходования субсидий, то есть до 31 июля.