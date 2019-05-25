Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте начнется уже в июне

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем Инстаграме сообщила, что реконструкция жд-вокзала в Сургуте начнется уже в июне. Об этом ее рассказал на рабочей встрече новый начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

"Поделюсь с вами, дорогие друзья, некоторыми договоренностями. Из хороших новостей - в июне, как отметил Иван Николаевич, начнется реконструкция железнодорожного вокзала на станции Сургут. Горожане активно обсуждали проект. Надеюсь, будут и дальше сопровождать его на каждом этапе реализации", - написала Комарова.

Кстати, СвЖД также планирует приобрести три вагона с брендированной символикой Югры для курсирования по маршруту «Сургут- Куть-Ях – Сургут».

Напомним, предыдущий начальник СвЖД Алексей Миронов в декабре прошлого года был задержан по подозрению в получении взятки.