Завтра в Сургуте пройдет ВелоБиблиоКвест «Пушкин на карте Сургута»

Завтра, 26 мая, в Сургуте пройдет ВелоБиблиоКвест «Пушкин на карте Сургута».

Мероприятие, в котором может принять участие каждый сургутянин или гость города старше 18-ти лет, и любящий активный и интеллектуальный отдых, проводится в целях популяризации городских библиотек, укрепления образа классической литературы как основы развития гармоничной личности, пропаганды здорового образа жизни и использования велосипеда в городской среде как экологически чистого вида транспорта.

В ходе ВелоБиблиоКвеста команды велосипедистов посетят 5 городских библиотек и 7 объектов городской инфраструктуры, ответят на вопросы о жизни и творчестве А.С. Пушкина. У команд будет 4 часа, чтобы выполнить все задания и первыми прийти к финишу.

Участие примут только 12 команд, первыми подавших заявку на сайт Центральной библиотченой системы. Участие в мероприятии бесплатное.

Победители получат памятные подарки и ценные призы.

Справки по тел. 24-20-46, 8 922 250 88 48.