Дольщики Сургута отменили массовый пикет у здания администрации. Они заключили мировое соглашение с чиновниками

Массовый пикет дольщиков, который должен был состояться завтра, 26 мая, на площади у здания мэрии, перенесся на неопределенный срок. Об этом сообщается в группе "Дольщики Сургута" в соцсети.

Напомним, более 250 человек должны были прийти на протестную акцию к зданию администрации накануне визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой. Однако инициативная группа заключила мировое соглашение с местными чиновниками, поэтому пикет отменился.

В "Дольщиках Сургута" сообщается, что изменилось в ситуации за последнюю неделю: