Дольщики Сургута отменили массовый пикет у здания администрации. Они заключили мировое соглашение с чиновниками

Массовый пикет дольщиков, который должен был состояться завтра, 26 мая, на площади у здания мэрии, перенесся на неопределенный срок. Об этом сообщается в группе "Дольщики Сургута" в соцсети.
Напомним, более 250 человек должны были прийти на протестную акцию к зданию администрации накануне визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой. Однако инициативная группа заключила мировое соглашение с местными чиновниками, поэтому пикет отменился.
В "Дольщиках Сургута" сообщается, что изменилось в ситуации за последнюю неделю:
- на нашу проблему обратили внимание власти и местные, и окружные. Активно помогают найти выход из ситуации.
- Администрация города уже помогает 16 семьям, которые оказались в сложной ситуации. Помощь будет заключаться в предоставлении соц.жилья; выделении места в детском саду; помощь в поиске работы; консультация по оформлению соц.поддержек. Все оказывается не просто потому что «дольщик», а по закону;
- решили вопросы с опекой (заключили мировое соглашение по судебному делу), у кого наступили сроки выделения доли на ребёнка;
- возьмут на контроль субсидии, чтобы их не потребовали вернуть, когда выйдут сроки договора;
- также проработали вопрос по приобретению помещения в стилобате ЖК Возрождение для создания архива города;
- готовы сопровождать правоотношения между дольщиком и застройщиком;
- еженедельный контроль строящихся объектов;
- создана рабочая группа совместно с Дольщиками по решению проблем;
- найдено решение по дому СФ «Новострой», объект планируют сдать 15 июля;
- лично Шувалов В.Н. проводит встречи с руководством банков-кредиторов.