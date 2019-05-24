​В Сургуте из-за сильного ветра забор упал на припаркованные на стоянке автомобили

В Сургуте на улице Университетская 17 упал забор на припаркованные автомобили. Видео с инцидентом опубликовано в местном городском сообществе во «ВКонаткте» «К-Информ».

Судя по видео в результате происшествия могли пострадать около шести автомобилей. На некоторых из них видно, что поцарапан капот и другие передние части машин.

Напомним, что накануне МЧС предупреждало о возможных ухудшениях погодных условий в Сургуте и усилении ветра до 20 м/c.

О том, что делать в случае если на ваш автомобиль упал забор, дерево или рекламная конструкция читайте в специальном материале СИА-ПРЕСС отвечает.