​В Сургуте закрыли торговые точки, в которых трудились нелегалы

В Сургуте судебные приставы закрыли два торговых киосков и офисное помещение, расположенные на территории Восточного рынка.

«В соответствии с постановлением Сургутского городского суда владельцы торговых помещений признаны виновными в совершении административного правонарушения о незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем составлен акт об административном приостановлении деятельности торговых точек сроком на 14 суток. До окончания срока приостановления деятельности павильонов, работники Службы будут следить за соблюдением исполнения решения суда», — сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО - Югре.

Также уточняется, что за неисполнение требований нарушителей ждет наказание по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).