​Строительство автостоянок возле больниц в Сургуте снова откладывается

Нынешним летом в Сургуте решить проблему дефицита парковочных мест около медицинских учреждений снова не получится. По планам администрации в этом году должно было начаться строительство четырех паркингов:

рядом с Окружной клинической больницей на ул. Энгельса,

у Окружного кардиоцентра,

у поликлиники на ул. Островского,

возле комплекса медучреждений на ул. Губкина.

Проектно-сметная документация на все эти объекты была готова уже в прошлом году, но в бюджет 2019 года расходы на строительство внесены не были. Предполагалось, что департамент архитектуры и градостроительства запросят на эти цели дополнительное финансирование в течение года. Но, как выяснилось в ходе заседания думского комитета по социальной политике, деньги на выполнение работ в этом году из бюджета города выделены не будут.

«Ни одна парковка в этом году в список финансируемых объектов не попала. Даже маленькая стоянка возле детской стоматологии, на которую есть ПИРы, на которую надо всего порядка двух миллионов рублей, к сожалению, дети и их родители так и не получат эти парковочные места», - констатировал председатель комитета думы Сургута по социальной политике Максим Слепов.

Народные избранники высказали представителям администрации свое недовольство тем, что в Сургуте откладывается решение проблемы с автостоянками возле больниц.

«Объекты очень востребованы. Напоминаю, что на территории Сургутской окружной клинической больницы в этом году будет сдаваться два объекта, мы получим в центре города транспортный коллапс», - отметил депутат думы Сургута Дмитрий Гуз.

Также в этом году не будут начаты работы по строительству проезда к Сургутскому окружному травматологическому центру. Ориентировочная стоимость этой дороги вместе с проектно-изыскательскими работами составляет более 24 млн рублей. Информация о дополнительной потребности на финансирование объекта была направлена в бюджетную комиссию города, однако средства на ее строительство в этом году решено не выделять.

«Мы говорили о приоритетности этого вопроса, потому что эта дорога, которая ведет к поликлинике травматологического центра, к сожалению, дорогой это назвать невозможно, можно говорить об отсутствии дороги и пешеходной зоны к травме, поэтому будем обозначать свою позицию. Эту дорогу необходимо было сделать», - выразил позицию депутатов Максим Слепов.

В думе надеются, что дополнительные деньги, которые можно направить на строительство парковок, появятся после проведения всех муниципальных торгов. Тогда станет ясно, сколько бюджетных средств удалось сэкономить и куда они будут направлены.