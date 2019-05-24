​Сургутский политехнический колледж вошел в сотню лучших образовательных организаций страны

Сургутский политехнический колледж вошел в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год. Список озвучили накануне в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который состоялся в Казани.

«Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России. В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills», — сообщает пресс-служба движения.

Сургутский политехнический колледж — единственное образовательная организация округа, попавшая в топ-100. Кроме того, в сотню лучших WorldSkills Russia Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса и Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.