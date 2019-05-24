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​В Сургуте пройдет ВелоБиблиоКвест «Пушкин на карте Сургута»

В Сургуте 26 мая Централизованная библиотечная система проведет ВелоБиблиоКвест «Пушкин на карте Сургута».

В мероприятии смогут принять участие все желающие старше 18-ти лет. В ходе события команды велосипедистов посетят 5 городских библиотек и 7 объектов городской инфраструктуры, где им нужно будет ответить на вопросы о жизни и творчестве А.С. Пушкина.

У команд будет 4 часа, чтобы выполнить все задания и первыми прийти к финишу. Количество команд ограничено, которые смогут принять участие в квесте ограничено.

Мероприятие проводится в целях популяризации городских библиотек, укрепления образа классической литературы как основы развития гармоничной личности, пропаганды здорового образа жизни и использования велосипеда в городской среде как экологически чистого вида транспорта.

Победители получат памятные подарки и ценные призы.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 134, комментариев: 0


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