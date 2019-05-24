​Стартовал восьмой городской конкурс социальной рекламы «Простые правила»

В Администрации Сургута начался прием конкурсных работ на ежегодный конкурс социальной рекламы «Простые правила». К участию в конкурсе приглашаются редакции СМИ, представители рекламных, дизайнерских и общественных организаций, студенты и школьники учебных заведений Сургута. Жюри определит победителей конкурса в категориях «Профессионалы», «Любители», «Обучающиеся». Об этом вышло постановление Администрации города № 1961 от 25.03.2019 года.

Участники конкурса могут предоставить неограниченное количество работ по тематическим направлениям «Твой Сургут», «Безопасный мир», «Будь здоров», «Год театра в России», «Год семьи в Югре». Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 1 июля 2019 года в отделе по работе со СМИ Администрация города по адресу: улица Энгельса, 8, кабинет № 113, а также по адресу электронной почты: simple_rules@bk.ru.

Итоги конкурса социальной рекламы «Простые правила» будут подведены до 1 сентября 2019 года. Напомним, что в 2018 году в конкурсе приняли участие 164 сургутянина, представив более 100 социальных видеороликов и плакатов. Среди участников особой популярностью пользуется тематическое направление «Твой Сургут». Самое большое количество работ на конкурс традиционно подают школьники и студенты.

Конкурс социальной рекламы «Простые правила» проводится в Сургуте с 2012 года. Основной задачей его проведение является привлечение внимания общественности к наиболее актуальным городским социальным вопросам, усиление мотивации к поиску их решению через рекламное творчество.

Добавим, новости конкурса, работы участников и призеров размещены в социальных сетях: в группе «ВКонтакте»по ссылке: www.vk.com/simple_rules, аккаунте «Инстаграм» по ссылке: www.instagram.com/simple_rules.

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города Сургута, Алина Филиппова, тел.: 52-20-16.