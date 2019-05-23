​В Русскинской сгорели сарай и четыре автомобиля

В деревне Русскинская Сургутского района вечером в четверг, 23 мая, сгорели четыре автомобиля и сарай.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 17.04. На месте происшествия работали два пожарных расчета, справиться с огнем удалось к 17.28. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Данных о пострадавших нет.

Стоит отметить, что 23 мая автомобили горели в нескольких населенных пунктах Югры. Утром сгорела LadaKalinaна улице Анны Коньковой в Ханты-Мансийске. Днем в поселке Федоровский Сургутского района тушили Priora.