​350 семей сургутских дольщиков могут получить квартиры в этом году

350 квартир в долгостроях Сургута планируют сдать уже в этом году. Данные озвучена на заседании рабочей группы по решению проблем дольщиков «Северстрой», «ДЭП», «Салаир», СФ «Новострой» и «ВостокСтрой-капитал», сообщает пресс-служба администрации города.

«По некоторым застройщикам вопрос решается, это касается порядка 350 квартир. Мы будем настаивать на том, чтобы часть жильцов переехала в дом с максимальной готовностью. Что касается СФ «Новострой» с вероятностью 99% можно говорить о том, что решение найдено. Подписали соглашение. 15 июля — срок сдачи объекта», — пояснил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Уточняется также, что следующая встреча по решению проблем дольщиков состоится 30 мая мая во время рабочей поездки губернатора Югры Натальи Комаровой в Сургут.

В воскресенье, 26 мая, вкладчики проблемных ЖК планируют выйти на пикет к зданию мэрии.