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​Экс-глава «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов вышел на пенсию

О назначении нового гендиректора объявлено официально

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Депутат думы Тюменской области Игорь Иванов покинул пост генерального директора «Газпром трансгаз Сургута» в связи с выходом на пенсию. Компанию он возглавлял ровно 12 лет — с 23 мая 2007 года. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ПАО «Газпром» о назначении нового руководителя компании.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» 23 мая 2019 года назначен 48-летний Олег Ваховский.

Днем Ваховский представлен коллективу. О новом топ-менеджере источники издания сообщили накануне.

До 2017 года Олег Ваховский работал начальником производственного отдела в «Газпром трансгаз Югорск». Последние два года занимал пост замруководителя «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации газопроводов.

Близость нового топ-менеджера к «Газпром трансгаз Югорску» вновь вызвала среди сургутских газовиков слухи о возможном объединении двух газотранспортных компаний. Впрочем, ряд экспертов называют такое слияние нецелесообразным из-за удаленности системы газопроводов.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 426, комментариев: 0


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