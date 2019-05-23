​В Сургуте бизнесмен пытался убить жену табуретом

В Сургуте 33-летний индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в покушении на убийство супруги из ревности. Он напал на жену с ножом, а потом пытался забить ее табуретом.

«По версии следствия, днем 22 мая обвиняемый, находясь в своем магазине, на почве ревности нанес своей супруге ножевые ранения, а когда женщина упала на пол несколько раз ударил ее табуретом. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Обвиняемый задержан. Ведется следствие.