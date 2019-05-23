Самый богатый депутат думы Сургута за год заработал 33,5 миллиона рублей

Депутаты думы Сургута отчитались о доходах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Согласно документу, самый большой годовой доход задекларирован у Евгения Барсова – 33,5 миллиона рублей. У него в собственности девять земельных участков, один жилой дом, 29 квартир и автостоянка. Из транспорта – два автомобиля Мерседес Benz, 10 видов самолетов, грузовой автомобиль Мицубиши L200 и гусеничный экскаватор Hitachi EX-200.

Также в тройку депутатов с наибольшим задекларированным годовым доходом вошли Богдан Гужва (10,6 миллиона рублей) и Голодюк Валерий (9,1 миллиона рублей).

Самый низкий годовой доход у Эдуарда Иваницкого – 300 тысяч рублей.