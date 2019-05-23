​В полиции Сургута прокомментировали драку во дворе дома на улице Дружбы

После драки четверых мужчин во дворе дома на улице Дружбы в Сургуте с заявлением в полицию обратился один пострадавший — мужчина 1981 года рождения.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка. Кроме того, устанавливается тяжесть травм, полученных потерпевшим. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе полиции Сургута.

«Подозреваемые предварительно установлены. Предпринимаются меры к их задержанию», — уточнили в ведомстве. Возраст нападавших собеседник агентства не назвал: «Это будет известно после их задержания».

Ранее в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» был опубликован ролик, на котором запечатлено жестокое избиение двух мужчин двумя неизвестными. Подписчица паблика, представившаяся соседкой потерпевших, рассказала, что у одного из них сломаны ребра и откусаны два пальца. Также уточнялось, что избили мужчин подростки.