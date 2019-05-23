​24 мая в Сургуте сильно ухудшится погода

В пятницу, 24 мая, в Сургуте ожидаются ухудшение погодных условий. По данным Гидрометеорологического бюро города, будет идти дождь, сопровождаемый порывами ветра до 15-20 м/c.
Температура воздуха днем +10, +12 ºС, ночью +4, +8 ºС.
Напомним, что коммунальщики Сургута ожидают потепления и планируют отключить отопление 29 мая.
Управления по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.