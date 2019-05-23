​Самолет Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре

Лайнер авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, ночью 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за сигнала о технической проблеме

«Boeing 735, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Сургут, совершил посадку в Сыктывкаре из-за срабатывания сигнала о технической проблеме. Командир принял решение о посадке. Посадка прошла в штатном режиме», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, рейс ЮТ470, который должен был прибыть в 02.55, отменен. Пассажиров доставили в пункт назначения через Москву. В столице на время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки, заверил представитель перевозчика.

18 мая из-за технических проблема лайнера Utair жители Сургута не смогли вовремя улететь в Сочи.