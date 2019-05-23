​Руководителем «Газпром трансгаз Сургут» назначен Олег Ваховский

Генеральным директором «Газпром трансгаз Сургута» стал Олег Ваховский. О его назначении ранее сообщил источник ИА СИА-ПРЕСС.

Нового начальника коллективу сургутского «трансгаза» в четверг, 23 мая, представил заместитель председателя правления Газпрома Сергей Хомяков.

Официально информацию о назначении на данный момент не комментируют. «Мы ждем официального подтверждения ПАО «Газпром», — лаконично ответили в пресс-службе компании на вопрос корреспондента агентства.

С 2017 года и до настоящего момента 48-летний Ваховский занимал пост замруководителя «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации газопроводов. В Нижний он переехал из Югорска, где с 2011 года работал начальником производственного отдела в «ГТЮ». Подобная близость нового топ-менеджера к «Газпром трансгаз Югорску» вновь вызвала среди сургутских газовиков слухи о возможном объединении двух газотранспортных компаний. Впрочем, ряд экспертов называют такое слияние нецелесообразным из-за удаленности системы газопроводов.

Примечательно, что Игорь Иванов, который до сих пор руководил «Газпром трансгаз Сургута», возглавлял компанию ровно 12 лет назад – о его назначении было объявлено 23 мая 2007 года. Иванов также является депутатом Тюменской областной думы четырех созывов подряд – его полномочия депутата закончатся в 2021 году.