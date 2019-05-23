​Новый главный спасатель Югры приехал с ревизией в Сургут. Сопровождает его глава ГУ МЧС по Свердловской области

Начальник Главного управления МЧС России по Югре Пётр Кугуй работает в Сургуте. Сопровождает его начальник Главного управления по Свердловской области Виктор Теряев. Главный спасатель округа проверил боеготовность сургутских пожарных и встретился с начальствующим составом подразделений.

В пресс-службе ведомства рассказали, что Кугуй начал знакомство с вверенными ему подразделениями с Сургута, потому что это крупнейший пожарно-спасательный гарнизон округа. Высокопоставленные гости посетили специализированную пожарно-спасательную часть №1 по тушению крупных пожаров в поселке Белый Яр, пожарно-спасательную часть № 64 города Сургута, Учебный центр федеральной противопожарной службы, а также проверили боеготовность и оснащенность аэромобильной группировки, базирующейся на базе спецчасти, и условия службы сургутских пожарных.

«В течение месяца начальник Главного управления проинспектирует все пожарно-спасательные гарнизоны, находящиеся на территории округа», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что визит нового руководителя окружной спасательной службы в сопровождении с главой свердловского ведомства косвенно подтверждает информацию о грядущей реформе, в результате которого югорское управление перейдет в подчинение управлению Среднего Урала. Ранее отмечалось, что именно с этим преобразованием связан уход с поста начальника ГУ МЧС по Югре Александра Тиртоки.

Официально, Тиртока ушел на пенсию в начале года. Нового руководителя спасателям Югры представили 1 мая.