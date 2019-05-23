​В Сургуте откроют офис участковых терапевтов на улице Дзержинского

На улице Дзержинского, 15 в Сургуте 29 мая откроют офис участковых терапевтов Сургутской городской клинической поликлиники № 3. Вести прием будут три терапевта, пациентами которых станут пять тысяч горожан.

«В офисе созданы все условия для комфортного пребывания и оказания первичной медико-санитарной помощи. Организована работа кабинетов для наиболее востребованных диагностических обследований: кабинеты ультразвукового исследования и электрокардиографии, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Подчеркивается также, что офис открыт в рамках реализации поручений президента РФ и национального проекта «Здравоохранение».