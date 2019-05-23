​В Сургуте из-за выкинутого окурка загорелся мусоропровод в жилом доме

В ночь на четверг, 23 мая, в Сургуте произошел пожар в жилом доме на улице Грибоедова. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 02.05. На месте происшествия работали три пожарных расчета и скорая.Справиться с возгоранием удалось за десять минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, возгорание случилось в мусоропроводе, точная причина устанавливается. Однако жильцы дома в соцсетях сообщили, что мусор загорелся из-за выброшенного бычка.

«Кто-то бросил сигарету, загорелся мусоросборник. Всё живы, здоровы, слава Богу. Мастер участка ходит по дому, матерится. В доме задымления нет», — рассказала подписчица паблика «К-Информ».