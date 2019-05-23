​Инсайдеры назвали имя нового директора «Газпром трансгаз Сургут». Будет «варяг»

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Сургута» скорее всего станет Олег Ваховский, который в настоящий момент является замруководителя «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации газопроводов. Об этом сообщают источники СИА-ПРЕСС, знакомые с ситуацией.

«Все будет окончательно объявлено в 13 часов на сборе коллектива, но 99 процентов, что будет Ваховский, представлять его будет заместитель председателя правления Газпрома Сергей Хомяков», – говорят инсайдеры.

В качестве менее вероятного кандидата ранее называли первого замгендиректора сургутского «трансгаза» Михаила Карнаухова. В пресс-службе компании пока не располагают официальной информацией о возможных кадровых изменениях.

Нынешний руководитель «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов возглавил компанию ровно 12 лет назад – о его назначении было объявлено 23 мая 2007 года. Иванов также является депутатом Тюменской областной думы четырех созывов подряд – его полномочия депутата закончатся в 2021 году.

Олегу Ваховскому, который может занять кресло Иванова в «Газпром трансгаз Сургут», 48 лет. С середины 90-х годов он работал в структурах Газпрома на Ямале, которые в 2007 году были подчинены новообразованному «Газпром трансгаз Югорску». В 2011 году Ваховский стал начальником производственного отдела в «ГТЮ», после чего в 2013 году переехал в Нижний Новгород. Свою нынешнюю должность замгендиректора по эксплуатации газопроводов он занимает с 2017 года.

Подобная близость нового потенциального топ-менеджера к «Газпром трансгаз Югорску» вновь вызвала среди сургутских газовиков слухи о возможном объединении двух газотранспортных компаний (несмотря на то, что у них очень разные в географическом плане системы газопроводов).

В «Газпром трансгаз Сургуте» происходящие сегодня, 23 мая, события, сравнивают с отставкой гендиректора «Газпром переработки» Юрия Важенина три года назад. Тогда все происходило аналогичным образом – до последнего момента не сообщалось о продлении контракта действующего руководителя, а затем в Сургут прилетел эмиссар от «большого» Газпрома и представил нового гендиректора.