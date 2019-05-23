​140 сургутян лишились отпуска за границей из-за долгов по налогам

Из-за неуплаты налогов 140 жителям Сургута ограничен выезд за границу. Сумма их долга составляла 11,7 миллиона рублей. В результате принятых мер в бюджет поступило 4,3 миллиона (37%). Об этом ИА СИА-ПРЕССС сообщили в пресс-службе ИФНС России по городу.

Кроме того, в рамках совместных рейдов с судебными приставами произведено 23 ареста личного имущества на сумму 1,8 миллиона рублей. В частности, арест наложен на один автомобиль, в результате чего в бюджет поступило 600 тысяч рублей.

По имущественным налогам физических лиц жители Сургута не оплатили 488 тысяч рублей. Основной долг приходится на транспортный налог — 370 тысяч рублей. Также не оплачено 90 тысяч по налогу на имущество и 28 тысяч — по земельному налогу. С 1 января задолженность снизилась на 93 тысячи рублей или на 16,1 процента.