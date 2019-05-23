​В Сургуте неизвестные избили двух мужчин: «сломали ребра и откусили два пальца»

В Сургуте вечером в среду, 22 мая, во дворе дома Дружбы, 12 неизвестные напали и жестоко избили двух мужчин. Пострадавшие госпитализированы с травмами. Об инциденте ИА СИА-ПРЕСС сообщил осведомленный источник.

«Поступило заявление от одного пострадавшего. Проводится проверка», — уточнил собеседник агентства.

Видео инцидента опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». На нем запечатлено, как двое неизвестных жестоко избивают двух мужчин: бьют ногами по голове и телу. После того, как злоумышленники ушли, пострадавшие остались лежать на газоне. В комментариях под постом подписчица паблика, представившаяся соседкой жертв, рассказала, что им около 35 лет: «Оба пострадавших мои соседи. Мало того, что они их избили, одному откусили два пальца! <...> одному сломали ребра». Также сообщается, что нападавшие - подростки.

В пресс-службе городской полиции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.