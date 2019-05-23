​В Сургуте жители обгоревшей многоэтажки ждут от мэрии возмещения миллионного ущерба

В Сургуте затягиваются сроки ремонта дома №26 на улице Усольцева, который пострадал во время пожара балков 27 апреля. Жильцы многоэтажки рассказали ИА СИА-ПРЕСС, что, по их расчетам, ремонт обойдется примерно в один миллион рублей. И он должен был быть завершен к середине мая, но к работам еще не приступали. В мэрии задержку объясняют необходимостью проведения бюрократических процедур.

Огонь повредил обшивку дома, в том числе остекление продуктового магазина и девяти балконов со второго по шестой этаж. На заседании профильной комиссии в администрации города, которое состоялось после ЧП, было принято решение определить сумму материального ущерба и восстановить остекление балконов до 13 мая. Ремонтные работы планировалось провести за счет резервного фонда бюджета города, следует из протокола заседания (документ имеется в распоряжении ИА СИА-ПРЕСС).

«Работы до сих пор не начались. Говорят, что заменят окна, когда управляющей компании деньги переведет администрация. Последний срок, который называли — до конца мая», — рассказал один из пострадавших собственников квартир.

Заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачёв объяснил перенос сроков отсутствием точной суммы ущерба. По его словам, когда в администрации Сургута стали детально прорабатывать вопрос, выяснилось, что до объявления аукциона по ремонту окон необходимо провести экспертизу ущерба. После чего специалисты смогут объявить аукцион и заключить контракт с победителем на проведение ремонта.

«Мы в рабочем порядке решаем эти вопросы. Сроки я назвать не могу, так есть определенные условия проведения аукциона, заключения контракта, проведения работ. В ближайшее время независимой организацией будет проведена экспертиза, чтобы определить точный объем ущерба. Через две недели информация будет известна, — пояснил Рачёв корреспонденту СИА-ПРЕСС. — Сомневаться в том, что работу будут проведены, не стоит, просто произошел сдвиг по времени».

Предварительную сумму ущерба замначальника управления назвать отказался. При этом, судя по расчетам самих жильцов общая сумма ущерба составит около одного миллиона рублей.