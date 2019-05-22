​Источники: 23 мая коллективу «Газпром трансгаз Сургут» представят нового руководителя

В пятницу, 23 мая, в Сургуте ждут заместителя председателя правления Газпрома Сергея Хомякова, который представит нового руководителя коллективу «Газпром трансгаз Сургут». Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сбор коллектива назначен на 13.00.Кто возглавит компанию, неизвестно. Вероятнее всего, варяг, но не исключено, что пост займет главный инженер - первый заместитель Иванова Михаил Карнаухов», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» сказали, что не владеют информацией по этому вопросу.

В данный момент ООО «Газпром трансгаз Сургут» руководит Игорь Иванов. О его назначении на пост генерального директора официально сообщили ровно 12 лет назад — 23 мая 2007 года. Также Иванов является депутатом Тюменской областной думы четыре созыва подряд.

Источники СИА-ПРЕСС не исключают, что замена гендиректора «трансгаза» возможна в рамках якобы готовящейся операции по слиянию компании с другим газотранспортным предприятием Югры — «Газпром трансгаз Югорск». Слухи об этом объединении ходят уже несколько лет. Однако работники «ГТС» в разговоре с редакцией высказали мнение, что слияние этих компаний маловероятно — их газотранспортные системы находятся слишком далеко друг от друга и ведут топливо в разные стороны.

Происходящее в компании сравнивают с ситуацией трехлетней давности, когда с поста ООО «Газпром переработки» аналогичным образом сняли одного из старейших и авторитетнейших руководителей — Юрия Важенина.