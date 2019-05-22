​Сургутским дачам у конденсатопровода «Газпром переработки» снос не грозит: Росреестр не будет оспаривать решение суда

Глава Сургута Вадим Шувалов накануне поделился хорошей новостью с дачниками, участки которых расположены рядом с конденсатопроводом «Газпром переработки» — суд встал на сторону мэрии в споре «ФКП Росреестра», а значит дома сносить не придется. Дальнейших действий, которые отрицательно скажутся на сургутских дачникам, не планируют предпринимать ни Росреестр, ни владелец конденсатопровода.

Начальник межрайонного отдела регионального отделения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО Михаил Аверин рассказал ИА СИА-ПРЕСС, что оспаривать решение суда ведомство не будет.

«В 2018 году сведения о зоне минимально допустимых расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» были исключены из ЕГРН на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оставленного в силе определением Восьмого апелляционного суда. Однако суд кассационной инстанции отменил решение Арбитражного суда и определение восьмого апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. Согласно резолютивной части принятого 20.05.2019 решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведения о зоне минимально допустимых расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» подлежат исключению из ЕГРН», — объяснил Аверин.

Также на данный момент известно, что ООО «Газпром переработка» не оспаривало данное решение суда. Близкий к компании источник агентства указывал, что у «Газпром переработка» и не было в планах снести дачные кооперативы.

Споры из-за жилой застройки вблизи газопровода идут в нескольких регионах страны. По данным источника ИА СИА-ПРЕСС, знакомого с ситуацией, к логическому завершению они придут только после того, как будет определен орган, ответственный за установление минимальные зоны до газопроводов. Вероятнее всего, им станет Минэнерго.