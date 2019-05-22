​Руководство «Центр СПИД» рассказало, как решает проблему с шумными очередями из мигрантов под своими окнами в Сургуте

«Центр Спид» в Сургуте оптимизировал работу, чтобы шумящие под их окнами мигранты перестали беспокоить жильцов дома на Первопроходцев, 2. Руководство учреждения заверяет: жалобы со стороны жителей близлежащих домов с начала недели не поступали.

«В результате проведенных мероприятий удалось значительно сократить очередь, которая в настоящий момент формируется лицами, обратившимися в учреждение без записи, с намерением пройти освидетельствование в срочном порядке», — рассказали ИА СИА-ПРЕСС в КУ «Центр Спид».

В частности, в учреждении введена пофамильная и повременная предварительная запись на освидетельствование, увеличено число медицинских регистраторов и медсестер. Также на сайте учреждения и других доступных ресурсах размещена информация для мигрантов о порядке проведения освидетельствования и предварительной записи. Мигранты используют предварительную запись, однако часть продолжает обращаться стихийно.

В начале мая ИА СИА-ПРЕСС рассказало о проблеме жильцов дома на Первопроходцев, 2, в Сургуте. Люди почти полгода не могли спокойно спать из-за мигрантов, с самого раннего утра занимающих очередь в сургутский филиал КУ «Центр СПИД», где им выдают справки об отсутствии ВИЧ-инфекции. Во время ожидания мужчины ведут себя шумно, курят, ругаются, а иногда — дерутся.

После публикации материала главный врач КУ «Центр СПИД» в Югре Андрей Петровец рассказал агентству, что предпринимается, чтобы разрешить ситуацию: он обратился в администрацию Сургута, чтобы власти подключились к урегулированию конфликта.

В комментарии главврача в статье «Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте» словосочетание «межнациональная напряженность» ошибочно применено для описания конфликтных ситуаций, возникающих среди представителей разных национальностей, формирующих стихийные очереди в филиал КУ «Центр СПИД» в Сургуте. Данная ситуация не имеет никакого отношения к «межнациональной розни» в ее общепринятом понимании.

Фото: Анна М.