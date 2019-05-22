​Бюст Сталина установили на одной из сургутских дач

Бюст Сталина, который более двух лет хранился на складе, в данный момент перевезен на дачу одного из активистов «Работающей молодежи Сибири» (РМС). Сейчас ведется работа над тем, чтобы добиться официального разрешения на его установку в черте города. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказал представитель организации Денис Ханьжин.

21 мая представители «РМС» забрали бюст со склада, куда в 2016 году его поместили на хранение администрации города после незаконной установки на набережной Оби. Памятник планируют установить у Мемориала Славы в Сургуте. С соответствующим предложением активисты обратятся к городским чиновникам. Ранее местные власти уже отказывались от реализации этой идеи, объясняя, что она «лишена общественной толерантности».